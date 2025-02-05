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Микст на US Open — 2025 пройдёт за неделю до начала основной сетки в одиночном разряде

Микст на US Open — 2025 пройдёт за неделю до начала основной сетки в одиночном разряде
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Открытый чемпионат США — 2025 в соревновании смешанных парных разрядов состоится за неделю до старта матчей в основной сетке в одиночном разряде. Одновременно на US Open будут проходить матчи квалификационного раунда в одиночке.

В миксте будет 16 пар, восемь из которых будут формироваться на основе рейтинга теннисистов в одиночном разряде. Другие восемь дуэтов получат уайлд-кард.

Это решение раскритиковала многократная чемпионка «Шлемов» в парном разряде француженка Кристина Младенович.

«Ужасно шокирующие новости! Это делают только для того, чтобы продать больше билетов в первую неделю турнира. Турнир сделают похожим на выставочный для тех, кто захочет играть! Что насчёт теннисистов, которые будут играть квалификацию в одиночке, которые хотят/могут играть в смешанном разряде со своим парным рейтингом?» — написала Младенович в соцсети Х.

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