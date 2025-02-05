Рыбакина начала защиту титула в Абу-Даби с волевой победы над 68-й ракеткой мира

В Абу-Даби завершился матч второго круга хардового турнира категории WTA-500 между пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, выступающей за Казахстан, и 68-й в мировом рейтинге американкой Кэти Волынец, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Игра закончилась победой Рыбакиной в трёх сетах — 2:6, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. Казахстанская теннисистка семь раз подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. Её соперница сделала по одному эйсу и двойной ошибке и выиграла за матч 4 брейк-пойнта из 11.

Соперницей Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Абу-Даби станет победительница матча между Онс Жабер из Туниса и 17-летней чемпионкой юниорского Australian Open — 2025 японкой Ваканой Сонобэ.

Отметим, что казахстанская теннисистка является действующей чемпионкой турнира в ОАЭ.