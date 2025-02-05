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Рыбакина начала защиту титула в Абу-Даби с волевой победы над 68-й ракеткой мира

Рыбакина начала защиту титула в Абу-Даби с волевой победы над 68-й ракеткой мира
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В Абу-Даби завершился матч второго круга хардового турнира категории WTA-500 между пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, выступающей за Казахстан, и 68-й в мировом рейтинге американкой Кэти Волынец, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Игра закончилась победой Рыбакиной в трёх сетах — 2:6, 6:4, 6:4.

Абу-Даби. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 13:15 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 4
         
Кэти Волынец
68
США
Кэти Волынец
К. Волынец

Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. Казахстанская теннисистка семь раз подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. Её соперница сделала по одному эйсу и двойной ошибке и выиграла за матч 4 брейк-пойнта из 11.

Соперницей Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Абу-Даби станет победительница матча между Онс Жабер из Туниса и 17-летней чемпионкой юниорского Australian Open — 2025 японкой Ваканой Сонобэ.

Отметим, что казахстанская теннисистка является действующей чемпионкой турнира в ОАЭ.

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