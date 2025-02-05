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Кори Гауфф пожертвовала $ 100 тыс. в Объединённый фонд негритянских колледжей

Кори Гауфф пожертвовала $ 100 тыс. в Объединённый фонд негритянских колледжей
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Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф пожертвовала $100 тыс. в Объединённый фонд негритянских колледжей (UNCF). Деньги будут направлены на темнокожих студентов, которые стремятся добиться успеха в теннисе.

«Моя семья имеет давнюю историю, связанную с HBCU (Высшие учебные заведения для темнокожих. — Прим. «Чемпионата»), начиная с моего прапрадеда. От тётушек и дядюшек до двоюродных братьев и сестёр — HBCU сыграли огромную роль в формировании нашей личности. Поддержка UNCF в создании возможностей для студентов-спортсменов в теннисе очень много значит для меня. Как молодой темнокожий спортсмен я понимаю, насколько важно видеть, как люди, похожие на меня, преуспевают как в спорте, так и в образовании», — приводит слова Гауфф The Telegraph.

Ранее стало известно, что 20-летняя Гауфф стала инвестором для женской баскетбольной лиги 3x3 Unrivaled Basketball.

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