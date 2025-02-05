Бадоса — о начале карьеры: я проигрывала, а люди ожидали, что я стану новой Шараповой

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о сравнениях с бывшей первой ракеткой мира, пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» россиянкой Марией Шараповой в юниорские годы.

«Дело не только в том, как она играла, но и в том, как она выходила за рамки тенниса. У неё было другое мышление спортсменки. Это в ней мне очень нравилось и очень вдохновляло.

Я пережила депрессию, у меня были проблемы с психическим здоровьем. Когда мне было 18, я была очень хорошей юниоркой, но следующий шаг, переход в профессионалы, был нелёгким. Я проигрывала, а люди ожидали, что я стану следующей Шараповой. Они удивлялись, почему я ещё не была в топ-10, но на тот момент я даже не входила в топ-100. Ожидания были очень высокими, но с точки зрения игры и психологии я к этому не была готова», — приводит слова Бадосы Tennis World USA.