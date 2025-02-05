Карлос Алькарас оценил состояние своего здоровья после матча первого круга в Роттердаме

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё состояние здоровья после матча первого круга на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Алькарас одержал победу над Ботиком ван де Зандсхулпом.

«Я пока не чувствую себя хорошо на 100 процентов. Я простудился, когда был дома, но с каждым днём мне лучше. Пластырь [использую] для здоровья», — приводит слова Алькараса Tennis365.

Ранее Алькарас признался, что заболел после Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче с ван де Зандсхулпом испанец играл с пластырем на носу.