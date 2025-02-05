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Карлос Алькарас оценил состояние своего здоровья после матча первого круга в Роттердаме

Карлос Алькарас оценил состояние своего здоровья после матча первого круга в Роттердаме
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё состояние здоровья после матча первого круга на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Алькарас одержал победу над Ботиком ван де Зандсхулпом.

Роттердам. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 21:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 3 		6 1
         
Ботик ван де Зандсхулп
84
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

«Я пока не чувствую себя хорошо на 100 процентов. Я простудился, когда был дома, но с каждым днём мне лучше. Пластырь [использую] для здоровья», — приводит слова Алькараса Tennis365.

Ранее Алькарас признался, что заболел после Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче с ван де Зандсхулпом испанец играл с пластырем на носу.

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