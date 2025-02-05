Кузнецова — об уходе Халеп: допинг-скандал подкосил карьеру не только Марии Шараповой

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» россиянка Светлана Кузнецова отреагировала на заявление бывшей первой ракетки мира румынской теннисистки Симоны Халеп о завершении профессиональной карьеры.

«Очень жаль читать, что Симона так и не смогла вернуться и решила завершить свой спортивный путь. Конечно же, история с допинг-скандалом подкосила карьеру не только Марии Шараповой, к сожалению, но и Симоны Халеп. Вот так бывает в спорте, что такие красивые карьеры не завершаются на красивых нотах.

Но тем не менее Симона останется навсегда легендарной спортсменкой, и мои ей поздравления», — написала Кузнецова на своей странице в телеграм-канале.

Напомним, в 2016 году российская теннисистка Мария Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о применении допинга, а именно запрещённого с 1 января 2016 препарата мельдония. Она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок был сокращён до 15 месяцев. Она вернулась на корт в 2017 году. После поражения на Открытом чемпионате США — 2020 в первом раунде от Серены Уильямс (1:6, 1:6) объявила о завершении карьеры.

33-летняя Халеп — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, третья теннисистка в истории, заработавшая призовыми более $ 40 млн.