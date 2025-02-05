Алькарас: практически каждую неделю у нас разные мячи, разные условия. Что-то нужно менять

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об условиях игры на хардовом турнире в Роттердаме (Нидерланды).

«В прошлом году было много травм, много игроков с проблемами локтей или плеч. Что-то нужно менять. Практически каждую неделю у нас разные мячи, разные условия, поэтому сложно к ним привыкнуть. У меня пока не было физических проблем из-за этого, я работаю каждый день, чтобы быть в форме. Сейчас я в порядке.

Я провёл хорошие тренировки, чтобы адаптироваться, но было тяжело. С новыми мячами игра протекает очень быстро… и после двух-трёх обменов ударами мяч становится очень большим, и становится сложнее играть агрессивно. Тем не менее я не хочу жаловаться. Думаю, что даже так можно показать хороший уровень тенниса», — приводит слова Алькараса Tennis365.