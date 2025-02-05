Арина Соболенко объяснила, почему любит сниматься в фотосессиях

Победительница трёх турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему любит моду и съёмки для журналов.

«Когда вы отправляетесь на фотосессию, вы наносите макияж, делаете причёску, пробуете разные стили. Вы видите себя с разных точек зрения. Я люблю это. Ты забываешь о своей обычной жизни», — приводит слова Соболенко американское издание Flaunt.

Недавно 26-летняя Соболенко прекратила сотрудничество с известным международным агентством IMG. Теперь белоруска будет работать с компанией Evolve. Её соучредителями являются четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Наоми Осака и её представитель Стюарт Дьюгид.