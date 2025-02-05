Крюгер — Касаткина: россиянка проиграла второй сет во 2-м круге Абу-Даби
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В эти минуты проходит матч второго круга на хардовом турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), в котором сражаются 51-я ракетка мира американская теннисистка Эшлин Крюгер и 11-й номер рейтинга из России Дарья Касаткина.
Второй сет матча остался за Крюгер со счётом 7:5, первую партию выиграла Касаткина (6:1). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Абу-Даби. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 15:35 МСК
51
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|3
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Касаткиной, причём первую она выиграла ровно год назад, тоже во втором круге Абу-Даби (6:3, 7:5). Затем Дарья победила Эшлин ещё во втором раунде Чарльстона — 6:3, 0:6, 6:1.
Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.
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