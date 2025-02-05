Крюгер — Касаткина: россиянка проиграла второй сет во 2-м круге Абу-Даби

В эти минуты проходит матч второго круга на хардовом турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), в котором сражаются 51-я ракетка мира американская теннисистка Эшлин Крюгер и 11-й номер рейтинга из России Дарья Касаткина.

Второй сет матча остался за Крюгер со счётом 7:5, первую партию выиграла Касаткина (6:1). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Касаткиной, причём первую она выиграла ровно год назад, тоже во втором круге Абу-Даби (6:3, 7:5). Затем Дарья победила Эшлин ещё во втором раунде Чарльстона — 6:3, 0:6, 6:1.

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.