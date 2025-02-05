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Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира ATP-500 в Роттердаме

Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира ATP-500 в Роттердаме
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57-я ракетка мира Фабиан Марожан из Венгрии сыграет с российским теннисистом Андреем Рублёвым во втором круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Сегодня, 5 февраля, Марожан в 1/16 финала обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа (45-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:3).

Роттердам. 1-й круг
05 февраля 2025, среда. 15:15 МСК
Ян-Леннард Штруфф
45
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 3
6 		4 7 7
         
Фабиан Марожан
57
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Марожан выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету его соперника 13 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Марожан и Рублёв провели между собой два матча на турнирах ATP, в которых одержали по одной победе.

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