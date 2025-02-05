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Американка Эшлин Крюгер выбила Дарью Касаткину с турнира в Абу-Даби во втором круге

Российская теннисистка 11-я ракетка мира Дарья Касаткина потерпела поражение в матче второго круга турнира WTA-500 против Эшлин Крюгер. Счёт — 1:6, 7:5, 6:4 в пользу американской теннисистки.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. За это время первой ракетке России удалось выполнить один эйс, реализовать 8 брейк-пойнтов из 17. Касаткина также допустила 10 двойных ошибок. Её соперница реализовала 7 брейк-пойнтов из 19, выполнила два эйса и допустила девять двойных ошибок.

В следующем раунде Эшлин Крюгер сыграет с канадской теннисисткой 27-й ракеткой мира Лейлой Фернандес. Она ранее обыграла Лулу Сун (Новая Зеландия).

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.