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Онс Жабер вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, где сразится с Еленой Рыбакиной

Онс Жабер вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, где сразится с Еленой Рыбакиной
Онс Жабер
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Абу-Даби, обыграв 837-й номер мирового рейтинга японскую спортсменку Вакану Сонобэ. Счёт — 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. За это время Жабер удалось выполнить один эйс, реализовать пять брейк-пойнтов из семи, а также допустить четыре двойные ошибки. Её соперница реализовала два брейк-пойнта из трёх и допустила шесть двойных ошибок.

Абу-Даби. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 16:10 МСК
Вакана Сонобэ
837
Япония
Вакана Сонобэ
В. Сонобэ
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Онс Жабер
33
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

В следующем раунде Онс Жабер сыграет с действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая ранее обыграла американку Кэти Волынец.

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