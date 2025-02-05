Онс Жабер вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, где сразится с Еленой Рыбакиной

Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Абу-Даби, обыграв 837-й номер мирового рейтинга японскую спортсменку Вакану Сонобэ. Счёт — 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. За это время Жабер удалось выполнить один эйс, реализовать пять брейк-пойнтов из семи, а также допустить четыре двойные ошибки. Её соперница реализовала два брейк-пойнта из трёх и допустила шесть двойных ошибок.

В следующем раунде Онс Жабер сыграет с действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая ранее обыграла американку Кэти Волынец.