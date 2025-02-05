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Паула Бадоса обратилась к Халеп после её решения завершить карьеру

Паула Бадоса обратилась к Халеп после её решения завершить карьеру
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса обратилась к румынке Симоне Халеп после её объявления о завершении карьеры.

«Симона, желаю тебе всего самого наилучшего в твоей новой главе! Ты была большим вдохновением для меня. Нам будет не хватать твоего тенниса и борьбы на корте. Счастливой жизни, чемпионка!» — написала Бадоса на своей странице в социальных сетях.

Вчера, 4 февраля, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Халеп проиграла в первом круге на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке. После разгромного поражения от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) румынка заявила, что завершает карьеру.

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