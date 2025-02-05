Оже-Альяссим из-за травмы не смог доиграть матч первого круга Роттердама с Вавассори
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23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим из-за травмы снялся с матча турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он уступил представителю Италии 317-й ракетке мира Андреа Вавассори. Поединок завершился при счёте 6:7, 6:4.
Роттердам. 1-й круг
05 февраля 2025, среда. 15:40 МСК
317
Андреа Вавассори
А. Вавассори
Окончен
2 : 1
Rt
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23
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Оже-Альяссим выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Вавассори пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге турнира в Роттердаме Вавассори сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
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