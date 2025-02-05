Оже-Альяссим из-за травмы не смог доиграть матч первого круга Роттердама с Вавассори

23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим из-за травмы снялся с матча турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он уступил представителю Италии 317-й ракетке мира Андреа Вавассори. Поединок завершился при счёте 6:7, 6:4.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Оже-Альяссим выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Вавассори пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге турнира в Роттердаме Вавассори сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.