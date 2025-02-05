«Теннис будет скучать по тебе». Борис Беккер обратился к Симоне Халеп

Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер обратился к румынке Симоне Халеп после её объявления о завершении карьеры.

«Симона, поздравляю тебя с невероятной карьерой! Чемпионка Уимблдона и „Ролан Гаррос“, а также экс-первая ракетка мира… Теннис будет скучать по тебе. Большое спасибо за твой вклад», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Вчера, 4 февраля, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Халеп проиграла в первом круге на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке. После разгромного поражения от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) румынка заявила, что завершает карьеру.