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Касаткина опустится на 12-е место в рейтинге WTA после поражения на турнире в Абу-Даби

Касаткина опустится на 12-е место в рейтинге WTA после поражения на турнире в Абу-Даби
Дарья Касаткина
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Российская теннисистка Дарья Касаткина опустится на 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после поражения во втором круге турнира в Абу-Даби. Она проиграла американке Эшлин Крюгер со счётом 6:1, 5:7, 4:6.

Ухудшение положения Касаткиной в рейтинге связано с потерей очков в ОАЭ, так как в прошлом году в Абу-Даби первая ракетка России дошла до финала турнира.

Отметим, что встреча Касаткиной и Крюгер продолжалась 2 часа 20 минут. За это время Дарье удалось выполнить один эйс и реализовать 8 брейк-пойнтов из 17. Её соперница реализовала 7 брейк-пойнтов из 19, выполнила два эйса и допустила девять двойных ошибок.

Абу-Даби. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 15:35 МСК
Эшлин Крюгер
51
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 6
6 		5 4
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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