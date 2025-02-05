Касаткина опустится на 12-е место в рейтинге WTA после поражения на турнире в Абу-Даби
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Российская теннисистка Дарья Касаткина опустится на 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после поражения во втором круге турнира в Абу-Даби. Она проиграла американке Эшлин Крюгер со счётом 6:1, 5:7, 4:6.
Ухудшение положения Касаткиной в рейтинге связано с потерей очков в ОАЭ, так как в прошлом году в Абу-Даби первая ракетка России дошла до финала турнира.
Отметим, что встреча Касаткиной и Крюгер продолжалась 2 часа 20 минут. За это время Дарье удалось выполнить один эйс и реализовать 8 брейк-пойнтов из 17. Её соперница реализовала 7 брейк-пойнтов из 19, выполнила два эйса и допустила девять двойных ошибок.
Абу-Даби. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 15:35 МСК
51
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|4
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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