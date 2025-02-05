Касаткина опустится на 12-е место в рейтинге WTA после поражения на турнире в Абу-Даби

Российская теннисистка Дарья Касаткина опустится на 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после поражения во втором круге турнира в Абу-Даби. Она проиграла американке Эшлин Крюгер со счётом 6:1, 5:7, 4:6.

Ухудшение положения Касаткиной в рейтинге связано с потерей очков в ОАЭ, так как в прошлом году в Абу-Даби первая ракетка России дошла до финала турнира.

Отметим, что встреча Касаткиной и Крюгер продолжалась 2 часа 20 минут. За это время Дарье удалось выполнить один эйс и реализовать 8 брейк-пойнтов из 17. Её соперница реализовала 7 брейк-пойнтов из 19, выполнила два эйса и допустила девять двойных ошибок.