Паула Бадоса не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Абу-Даби, уступив Линде Носковой
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Испанская теннисистка 10-я ракетка мира Паула Бадоса уступила сопернице из Чехии Линде Носковой во втором круге турнира в Абу-Даби со счётом 4:6, 1:6.
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. За это время Бадосе удалось выполнить один эйс, реализовать два брейк-пойнта из трёх. Она также допустила одну двойную ошибку. Её соперница реализовала пять брейк-пойнтов из шести, выполнила три эйса и допустила две двойные ошибки.
Абу-Даби. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 17:40 МСК
39
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
10
Паула Бадоса
П. Бадоса
В следующем раунде Линда Носкова сыграет с сильнейшей в противостоянии между россиянкой Анастасией Павлюченковой и её соперницей из Польши Магдой Линетт.
Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.
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