Паула Бадоса не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Абу-Даби, уступив Линде Носковой

Испанская теннисистка 10-я ракетка мира Паула Бадоса уступила сопернице из Чехии Линде Носковой во втором круге турнира в Абу-Даби со счётом 4:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. За это время Бадосе удалось выполнить один эйс, реализовать два брейк-пойнта из трёх. Она также допустила одну двойную ошибку. Её соперница реализовала пять брейк-пойнтов из шести, выполнила три эйса и допустила две двойные ошибки.

В следующем раунде Линда Носкова сыграет с сильнейшей в противостоянии между россиянкой Анастасией Павлюченковой и её соперницей из Польши Магдой Линетт.

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.