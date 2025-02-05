Пресс-служба WTA отреагировала на победу Крюгер над Касаткиной в Абу-Даби
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Пресс-служба WTA отреагировала на победу 51-й ракетки мира американки Эшлин Крюгер над 11-м номером мирового рейтинга россиянкой Дарьей Касаткиной в матче второго круга турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:5, 6:4 в пользу американской теннисистки.
Абу-Даби. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 15:35 МСК
51
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7
|6
|
|5
|4
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
«Большая победа», — заявили в пресс-службе WTA.
В следующем раунде Эшлин Крюгер сыграет с канадской теннисисткой 27-й ракеткой мира Лейлой Фернандес. Она ранее обыграла Лулу Сун (Новая Зеландия).
Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.
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