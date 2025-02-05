Пресс-служба WTA отреагировала на победу Крюгер над Касаткиной в Абу-Даби

Пресс-служба WTA отреагировала на победу 51-й ракетки мира американки Эшлин Крюгер над 11-м номером мирового рейтинга россиянкой Дарьей Касаткиной в матче второго круга турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:5, 6:4 в пользу американской теннисистки.

«Большая победа», — заявили в пресс-службе WTA.

В следующем раунде Эшлин Крюгер сыграет с канадской теннисисткой 27-й ракеткой мира Лейлой Фернандес. Она ранее обыграла Лулу Сун (Новая Зеландия).

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.