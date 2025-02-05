Сорана Кырстя эмоционально отреагировала на решение Халеп завершить карьеру

64-я ракетка мира 34-летняя румынская теннисистка Сорана Кырстя обратилась к соотечественнице Симоне Халеп после её объявления о завершении карьеры.

«Я плакала, потому что часть меня ушла с тобой. 27 лет воспоминаний… Спасибо за всё, что ты сделала для нашего спорта, для Румынии и для нас. Желаю тебе всего самого наилучшего в новой главе жизни… скоро увидимся на другой стороне», — написала Кырстя на своей странице в социальных сетях.

Вчера, 4 февраля, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Халеп проиграла в первом круге на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке. После разгромного поражения от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) румынка заявила, что завершает карьеру.