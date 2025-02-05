Анастасия Павлюченкова снялась по ходу матча против Линетт. Она вела после первого сета
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялась по ходу матча второго круга турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) с польской спортсменкой Магдой Линетт из-за проблем со здоровьем. 26-я ракетка мира вела после первого сета, который она выиграла со счётом 7:5. Уже во втором сете россиянка проигрывала со счётом 1:4.
Анастасия Павлюченкова на турнире WTA-500 в Абу-Даби
Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»
Абу-Даби. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 18:15 МСК
26
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
1 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|4
38
Магда Линетт
М. Линетт
Таким образом, в следующем раунде спортсменка из Польши Магда Линетт сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой, которая ранее обыграла 10-ю ракетку мира Паулу Бадосу.
Отметим, что действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.
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