Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Павлюченкова снялась по ходу матча против Линетт. Она вела после первого сета

Анастасия Павлюченкова снялась по ходу матча против Линетт. Она вела после первого сета
Анастасия Павлюченкова
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялась по ходу матча второго круга турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) с польской спортсменкой Магдой Линетт из-за проблем со здоровьем. 26-я ракетка мира вела после первого сета, который она выиграла со счётом 7:5. Уже во втором сете россиянка проигрывала со счётом 1:4.

Анастасия Павлюченкова на турнире WTA-500 в Абу-Даби

Анастасия Павлюченкова на турнире WTA-500 в Абу-Даби

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Абу-Даби. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 18:15 МСК
Анастасия Павлюченкова
26
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
7 		1
5 		4
         
Магда Линетт
38
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Таким образом, в следующем раунде спортсменка из Польши Магда Линетт сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой, которая ранее обыграла 10-ю ракетку мира Паулу Бадосу.

Отметим, что действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.

Календарь турнира в Абу-Даби
Сетка турнира в Абу-Даби
Материалы по теме
Касаткина опустится на 12-е место в рейтинге WTA после поражения на турнире в Абу-Даби
Американка Эшлин Крюгер выбила Дарью Касаткину с турнира в Абу-Даби во втором круге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android