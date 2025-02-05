Анастасия Павлюченкова снялась по ходу матча против Линетт. Она вела после первого сета

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялась по ходу матча второго круга турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) с польской спортсменкой Магдой Линетт из-за проблем со здоровьем. 26-я ракетка мира вела после первого сета, который она выиграла со счётом 7:5. Уже во втором сете россиянка проигрывала со счётом 1:4.

Анастасия Павлюченкова на турнире WTA-500 в Абу-Даби Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Таким образом, в следующем раунде спортсменка из Польши Магда Линетт сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой, которая ранее обыграла 10-ю ракетку мира Паулу Бадосу.

Отметим, что действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.