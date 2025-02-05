Андрей Рублёв отреагировал на скандальную ситуацию с Гарином и Бергсом на Кубке Дэвиса

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о неприятной ситуации в матче предварительного раунда Кубка Дэвиса – 2025 с участием чилийца Кристьяна Гарина и бельгийца Зизу Бергса. В конце третьего сета их поединка Бергс настолько активно радовался при счёте 6:5, что при смене сторон столкнулся с чилийцем. От удара у спортсмена опух глаз.

«Я не совсем понял, что произошло. Что я могу сказать? Подобное может случиться. Думаю это несчастный случай, если это не сделано специально», — приводит слова Рублёва Ubitennis.

Сборная Чили потребовала дисквалифицировать Бергса, а сам Гарин отказывался продолжать игру. Судья на вышке оштрафовал Кристьяна на гейм за то, что он не вышел на корт по истечении перерыва, и он автоматически проиграл.