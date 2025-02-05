«Матч будет большим испытанием». Соперник — о предстоящей игре с Медведевым в Роттердаме

Итальянский теннисист 92-я ракетка мира Маттия Беллуччи высказался о предстоящем матче с первой ракеткой России Даниилом Медведевым на турнире в Роттердаме (Нидерланды).

«Я могу назвать себя креативным игроком с хорошей подачей. Пытаюсь улучшить свою игру и базу. Матч против Медведева определённо будет для меня большим испытанием», — приводит слова Беллуччи Sportskeeda.

23-летний Белуччи начинал турнир в Роттердаме с квалификационного раунда. Его игра с седьмой ракеткой мира Даниилом Медведевым запланирован на среду, 5 февраля, и начнётся не ранее 21:30 мск. Соперники ни разу не встречались между собой на теннисных турнирах.