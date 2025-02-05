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Лейла Фернандес: сейчас выступаю на уровне финала US Open — 2021

Лейла Фернандес: сейчас выступаю на уровне финала US Open — 2021
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Финалистка US Open — 2021, 27-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес оценила уровень своей игры в текущем сезоне.

Абу-Даби. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 14:05 МСК
Лейла Фернандес
27
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Лулу Сун
45
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун

«Думаю, сейчас я выступаю на уровне финала US Open — 2021. Я анализирую много разных видео, мы всегда ищем слабые места оппоненток. Уверена, что они делают то же самое. Все игроки прибавляют и становятся лучше с каждым годом. Думаю, мой теннис сейчас такой же, как был в 2021 году», — приводит слова Фернандес пресс-служба WTA.

Ранее Фернандес вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.

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