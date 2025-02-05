Лейла Фернандес: сейчас выступаю на уровне финала US Open — 2021

Финалистка US Open — 2021, 27-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес оценила уровень своей игры в текущем сезоне.

«Думаю, сейчас я выступаю на уровне финала US Open — 2021. Я анализирую много разных видео, мы всегда ищем слабые места оппоненток. Уверена, что они делают то же самое. Все игроки прибавляют и становятся лучше с каждым годом. Думаю, мой теннис сейчас такой же, как был в 2021 году», — приводит слова Фернандес пресс-служба WTA.

Ранее Фернандес вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.