Турнир WTA-500 в Абу-Даби: результаты игрового дня 5 февраля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 5 февраля, прошёл третий игровой день турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго круга.

Теннис. WTA-500, Абу-Даби (ОАЭ). Результаты 5 февраля:

Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Вероника Кудерметова (Россия, LL) — 6:0, 6:0.

— 6:0, 6:0. Юлия Путинцева (Казахстан, 4) — Маркета Вондроушова (Чехия, WC) — 2:6, 3:6.

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Кэти Волынец (США, Q) — 2:6, 6:4, 6:4.

Лейла Фернандес (Канада, 8) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:0, 6:3.

Эшлин Крюгер (США) — Дарья Касаткина (Россия, 3) — 1:6, 7:5, 6:4.

— 1:6, 7:5, 6:4. Вакана Сонобэ (Япония, Q) — Онс Жабер (Тунис) — 3:6, 3:6.

Линда Носкова (Чехия) — Паула Бадоса (Испания, 4) — 6:4, 6:1.

Анастасия Павлюченкова (Россия, 6) — Магда Линетт (Польша) — 7:5, 1:4 (на отказе россиянки).

Отметим, что действующей чемпионкой турнира является казахстанская спортсменка Елена Рыбакина.