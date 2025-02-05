Даниил Медведев составил рейтинг топ-10 футбольных клубов

Чемпион US Open — 2021 седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев по порядку распределил лучшие клубы мирового футбола. Отметим, клуб называли представители пресс-службы турнира ATP-500 в Роттердаме, а Медведев выбирал для него место в рейтинге.

«Слепой рейтинг» топ-клубов от Даниила Медведева:

«Бавария» (Мюнхен) «Реал Мадрид» «Барселона» «Манчестер Юнайтед» «Ливерпуль» «Аякс» (Амстердам) «Ювентус» (Турин) ПСЖ (Париж) «Боруссия» (Дортмунд) «Селтик» (Глазго)

Напомним, Медведев является страстным поклонником мюнхенской «Баварии», причём любовь к ней зародилась ещё в школьные годы. Теннисист признавался, что не пропускал ни одной трансляции, смотря даже видео с тренировочных занятий клуба.