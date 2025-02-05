Даниил Медведев составил рейтинг топ-10 футбольных клубов
Чемпион US Open — 2021 седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев по порядку распределил лучшие клубы мирового футбола. Отметим, клуб называли представители пресс-службы турнира ATP-500 в Роттердаме, а Медведев выбирал для него место в рейтинге.
«Слепой рейтинг» топ-клубов от Даниила Медведева:
- «Бавария» (Мюнхен)
- «Реал Мадрид»
- «Барселона»
- «Манчестер Юнайтед»
- «Ливерпуль»
- «Аякс» (Амстердам)
- «Ювентус» (Турин)
- ПСЖ (Париж)
- «Боруссия» (Дортмунд)
- «Селтик» (Глазго)
Напомним, Медведев является страстным поклонником мюнхенской «Баварии», причём любовь к ней зародилась ещё в школьные годы. Теннисист признавался, что не пропускал ни одной трансляции, смотря даже видео с тренировочных занятий клуба.
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