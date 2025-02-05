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Даниил Медведев составил рейтинг топ-10 футбольных клубов

Даниил Медведев составил рейтинг топ-10 футбольных клубов
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Чемпион US Open — 2021 седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев по порядку распределил лучшие клубы мирового футбола. Отметим, клуб называли представители пресс-службы турнира ATP-500 в Роттердаме, а Медведев выбирал для него место в рейтинге.

«Слепой рейтинг» топ-клубов от Даниила Медведева:

  1. «Бавария» (Мюнхен)
  2. «Реал Мадрид»
  3. «Барселона»
  4. «Манчестер Юнайтед»
  5. «Ливерпуль»
  6. «Аякс» (Амстердам)
  7. «Ювентус» (Турин)
  8. ПСЖ (Париж)
  9. «Боруссия» (Дортмунд)
  10. «Селтик» (Глазго)

Напомним, Медведев является страстным поклонником мюнхенской «Баварии», причём любовь к ней зародилась ещё в школьные годы. Теннисист признавался, что не пропускал ни одной трансляции, смотря даже видео с тренировочных занятий клуба.

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