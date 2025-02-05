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Халеп опубликовала пост со словами благодарности после объявления об уходе из тенниса

Халеп опубликовала пост со словами благодарности после объявления об уходе из тенниса
Симона Халеп
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп опубликовала пост со словами благодарности после объявления о завершении карьеры. Об её уходе из спорта стало известно во вторник, 4 февраля.

«Спасибо за всё. Я ухожу, полная благодарности», — написала Халеп в социальных сетях.

4 февраля, Халеп проиграла в первом круге на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке. Она потерпела разгромное поражение от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6). Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Теннисистка подала апелляцию на это решение. Спортивный арбитражный суд (CAS) её принял и сократил срок до девяти месяцев.

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