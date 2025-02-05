Халеп опубликовала пост со словами благодарности после объявления об уходе из тенниса

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп опубликовала пост со словами благодарности после объявления о завершении карьеры. Об её уходе из спорта стало известно во вторник, 4 февраля.
«Спасибо за всё. Я ухожу, полная благодарности», — написала Халеп в социальных сетях.
4 февраля, Халеп проиграла в первом круге на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке. Она потерпела разгромное поражение от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6). Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Теннисистка подала апелляцию на это решение. Спортивный арбитражный суд (CAS) её принял и сократил срок до девяти месяцев.