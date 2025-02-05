Бенчич повторила достижение Самсоновой, одержав победу 6:0, 6:0 на турнире WTA-500

Олимпийская чемпионка 157-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала первым игроком с 2022 года, одержавшим победу в матче турнира категории WTA-500 со счётом 6:0, 6:0. Она повторила достижение Людмилы Самсоновой, которая в Штутгарте разгромила француженку Хлоэ Паке.

Во втором круге хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) Бенчич разгромила представительницу России 52-ю ракетку мира Веронику Кудерметову.

Соперницей Бенчич в четвертьфинале турнира в Абу-Даби станет Маркета Вондроушова из Чехии. Действующей чемпионкой соревнований в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд турнира — $ 1 064 510.