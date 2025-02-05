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Бенчич повторила достижение Самсоновой, одержав победу 6:0, 6:0 на турнире WTA-500

Бенчич повторила достижение Самсоновой, одержав победу 6:0, 6:0 на турнире WTA-500
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Олимпийская чемпионка 157-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала первым игроком с 2022 года, одержавшим победу в матче турнира категории WTA-500 со счётом 6:0, 6:0. Она повторила достижение Людмилы Самсоновой, которая в Штутгарте разгромила француженку Хлоэ Паке.

Абу-Даби. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 10:10 МСК
Белинда Бенчич
157
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Вероника Кудерметова
52
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Во втором круге хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) Бенчич разгромила представительницу России 52-ю ракетку мира Веронику Кудерметову.

Соперницей Бенчич в четвертьфинале турнира в Абу-Даби станет Маркета Вондроушова из Чехии. Действующей чемпионкой соревнований в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд турнира — $ 1 064 510.

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