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«Горжусь ей». Ана Иванович опубликовала своё детское фото

«Горжусь ей». Ана Иванович опубликовала своё детское фото
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала детское фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница иванович в социальных сетях

«Только что нашла эту фотографию. Я горжусь ей. У неё была страсть. Она никогда не сдавалась. Поэтому она осуществила свои мечты и достигла своих целей», — написала Иванович на своей странице в социальных сетях.

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за чемпиона мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиана Швайнштайгера. В октябре 2019 года Бастиан объявил о завершении карьеры. У пары трое детей – два сына Леон и Лука, а также ребёнок, который родился в мае 2023 года, его пол пока не разглашают.

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