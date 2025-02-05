«Чёрт возьми, почему я всегда играю с Синнером». Грикспор — о победе над Берреттини

43-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор иронично прокомментировал победу над итальянцем Маттео Берреттини в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Поединок завершился со счётом 6:3, 6:7, 7:6.

«Я бы с удовольствием сыграл с Маттео в Кубке Дэвиса. Чёрт возьми, почему я всегда играю с Синнером и Алькарасом. Но это то, что я должен делать, являясь первым номером в стране», — сказал Грикспор после матча.

Во втором круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме Грикспор сыграет 12-й ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом. Соревнования в Роттердаме проходят с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл австралийца Алекса де Минора.