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«Чёрт возьми, почему я всегда играю с Синнером». Грикспор — о победе над Берреттини

«Чёрт возьми, почему я всегда играю с Синнером». Грикспор — о победе над Берреттини
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43-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор иронично прокомментировал победу над итальянцем Маттео Берреттини в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Поединок завершился со счётом 6:3, 6:7, 7:6.

Роттердам. 1-й круг
05 февраля 2025, среда. 17:55 МСК
Маттео Берреттини
33
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 6 4
6 		6 2 7 7
         
Таллон Грикспор
43
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Я бы с удовольствием сыграл с Маттео в Кубке Дэвиса. Чёрт возьми, почему я всегда играю с Синнером и Алькарасом. Но это то, что я должен делать, являясь первым номером в стране», — сказал Грикспор после матча.

Во втором круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме Грикспор сыграет 12-й ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом. Соревнования в Роттердаме проходят с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл австралийца Алекса де Минора.

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