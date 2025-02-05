Медведев — Беллуччи: россиянин уступил в первом сете матча 2-го круга турнира в Роттердаме
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Сегодня, 5 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) проходит матч второго круга, в котором встречаются седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Маттия Беллуччи, пробившийся в основную сетку через квалификацию. Первый сет завершился со счётом 6:3 в пользу Беллуччи.
Роттердам. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 21:40 МСК
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Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
2-й сет
1 : 0
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7
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Маттия Беллуччи.
Медведев и Беллуччи ранее не встречались на турнирах уровня ATP. В первом круге соревнований в Роттердаме россиянин в трёх сетах обыграл швейцарца Стэна Вавринку (6:7 (8:10), 6:4, 6:1), а Белуччи оказался сильнее 17-летнего нидерландца Меса Роттгеринга (6:3, 6:2).
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