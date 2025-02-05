«Тревожно наблюдать». Моргаду — об игре Медведева в матче с Беллуччи

Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на поражение россиянина седьмой ракетки мира Даниила Медведева в первом сете матча с итальянцем Маттией Беллуччи на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Маттия Беллуччи, который за всю свою карьеру ни разу не побеждал игроков из топ-20, выиграл сет у экс-первой ракетки мира Даниила Медведева в Роттердаме. 6:3 — вполне заслуженно. Тревожно наблюдать, как Медведев в эти дни просто не может атаковать. Особенности корта объясняют не всё», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Медведев и Беллуччи ранее не встречались на турнирах уровня ATP. В первом круге соревнований в Роттердаме россиянин в трёх сетах обыграл швейцарца Стэна Вавринку (6:7 (8:10), 6:4, 6:1), а Белуччи оказался сильнее 17-летнего нидерландца Меса Роттгеринга (6:3, 6:2).