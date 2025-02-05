Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

ITIA дисквалифицировало венесуэльского теннисиста из-за употребления запрещённого вещества

ITIA дисквалифицировало венесуэльского теннисиста из-за употребления запрещённого вещества
Гонсалу Оливейра
Комментарии

Венесуэльский теннисист 245-я ракетка мира Гонсалу Оливейра был отстранён за употребление метамфетамина. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Положительная проба была сдана 25 ноября на «Челленджере» в Мексике. Уточняется, что санкции носят временный характер и о нарушении спортсмену было сообщено 17 января 2025 года. С этой даты и начинается отстранение 29-летнего теннисиста. Хотя он и имеет право обжаловать этот факт, апелляция в инстанцию пока не поступала.

Метамфетамин относится к категории психостимуляторов. У Гонсалу Оливейры не было разрешения на перевозку этого вещества.

Материалы по теме
«Открой глаза!» Медведев пререкался с судьёй, но победил 39-летнего чемпиона ТБШ
«Открой глаза!» Медведев пререкался с судьёй, но победил 39-летнего чемпиона ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android