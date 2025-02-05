Оже-Альяссим обратился к фанатам после снятия с турнира ATP-500 в Роттердаме

23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал своё снятие с матча турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он уступил представителю Италии 317-й ракетке мира Андреа Вавассори. Поединок завершился при счёте 6:7, 6:4.
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«Привет, ребята, к сожалению, мне пришлось сняться с сегодняшнего матча в Роттердаме из-за проблемы с правым пальцем ноги, которая возникла во время вчерашней тренировки. Надеялся, что к матчу я буду чувствовать себя лучше. Займусь этим на неделе. Мне грустно покидать так рано турнир, который я люблю. Надеюсь, буду свежим и готовым к предстоящему турниру в Дохе», — написал Оже-Альяссим на своей странице в социальных сетях.
Во втором круге турнира в Роттердаме Вавассори сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
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