Медведев — Беллуччи: россиянин сравнял счёт матча 2-го круга турнира в Роттердаме

Сегодня, 5 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) проходит матч второго круга, в котором встречаются седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Маттия Беллуччи, пробившийся в основную сетку через квалификацию. Второй сет завершился со счётом 7:6 (8:6) в пользу Медведева.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Маттия Беллуччи.

Медведев и Беллуччи ранее не встречались на турнирах уровня ATP. В первом круге соревнований в Роттердаме россиянин в трёх сетах обыграл швейцарца Стэна Вавринку (6:7 (8:10), 6:4, 6:1), а Белуччи оказался сильнее 17-летнего нидерландца Меса Роттгеринга (6:3, 6:2).