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Медведев — Беллуччи: россиянин сравнял счёт матча 2-го круга турнира в Роттердаме

Медведев — Беллуччи: россиянин сравнял счёт матча 2-го круга турнира в Роттердаме
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Сегодня, 5 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) проходит матч второго круга, в котором встречаются седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Маттия Беллуччи, пробившийся в основную сетку через квалификацию. Второй сет завершился со счётом 7:6 (8:6) в пользу Медведева.

Роттердам. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 21:40 МСК
Маттия Беллуччи
92
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 6 6
3 		7 8 3
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Маттия Беллуччи.

Медведев и Беллуччи ранее не встречались на турнирах уровня ATP. В первом круге соревнований в Роттердаме россиянин в трёх сетах обыграл швейцарца Стэна Вавринку (6:7 (8:10), 6:4, 6:1), а Белуччи оказался сильнее 17-летнего нидерландца Меса Роттгеринга (6:3, 6:2).

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