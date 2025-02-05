Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: результаты игрового дня 5 февраля

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Сегодня, 5 февраля, на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) состоялся очередной игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом матчей первого и второго круга.

Теннис. WTA-250, Клуж-Напока (Румыния). Женщины. Первый/второй круг (время — московское):

1-й круг:

Катержина Синякова (Чехия, 5) — Франческа Джонс (Великобритания, Q) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

Элла Зайдель (Германия, Q) — Жаклин Кристиан (Румыния, 8) — 6:4, 6:2.

2-й круг:

Ангелина Калинина (Украина, 4) — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 1:6, 6:4, 6:4.

Марина Стакушич (Канада, Q) — Александра Саснович (Беларусь, LL) — 3:6, 5:7.

Виктория Томова (Болгария) — Ольга Данилович (Сербия, 2) — 7:5, 7:5.

Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.