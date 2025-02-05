Медведев испытал проблемы с обувью в матче с Беллуччи. Судья поединка помог россиянину

Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев испытал проблемы с кроссовками в матче с итальянцем 92-й ракеткой мира Маттией Беллуччи на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). У Медведева перетёрся шнурок. Судья дал россиянину ножницы, а затем помог по-новому перевязать шнурок.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Маттия Беллуччи.

Медведев и Беллуччи ранее не встречались на турнирах уровня ATP. В первом круге соревнований в Роттердаме россиянин в трёх сетах обыграл швейцарца Стэна Вавринку (6:7 (8:10), 6:4, 6:1), а Белуччи оказался сильнее 17-летнего нидерландца Меса Роттгеринга (6:3, 6:2).