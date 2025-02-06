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Даниил Медведев завершил выступление на турнире в Роттердаме, уступив 92-й ракетке мира

Даниил Медведев завершил выступление на турнире в Роттердаме, уступив 92-й ракетке мира
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче второго круга он уступил итальянцу 92-й ракетке мира Маттие Беллуччи. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7, 6:3 в пользу представителя Италии.

Роттердам. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 21:40 МСК
Маттия Беллуччи
92
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 6 6
3 		7 8 3
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Встреча Медведева с Беллуччи продлилась 2 часа и 53 минуты. В её рамках Медведев девять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 12 заработанных. На счету Беллуччи два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале турнира в Роттердаме Беллуччи сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Таллон Грикспор. Соревнования в Роттердаме проходят с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

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