Даниил Медведев завершил выступление на турнире в Роттердаме, уступив 92-й ракетке мира

Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче второго круга он уступил итальянцу 92-й ракетке мира Маттие Беллуччи. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7, 6:3 в пользу представителя Италии.

Встреча Медведева с Беллуччи продлилась 2 часа и 53 минуты. В её рамках Медведев девять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 12 заработанных. На счету Беллуччи два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале турнира в Роттердаме Беллуччи сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Таллон Грикспор. Соревнования в Роттердаме проходят с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.