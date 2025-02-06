Павлюченкова назвала «говном» мячи на турнире WTA-500 в Абу-Даби
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Российская теннисистка 26-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова раскритиковала качество мячей на турнире WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Спортсменка завершила выступление на стадии второго круга.
Абу-Даби. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 18:15 МСК
26
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
1 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|4
38
Магда Линетт
М. Линетт
«Мячи тут говно, позовите директора турнира и скажите ему об этом», — приводит слова Павлюченковой Тимур Журавель в своём телеграм-канале.
Анастасия Павлюченкова снялась по ходу матча с польской спортсменкой Магдой Линетт из-за проблем со здоровьем. 26-я ракетка мира вела после первого сета, который она выиграла со счётом 7:5. Уже во втором сете россиянка проигрывала со счётом 1:4.
Отметим, что действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.
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