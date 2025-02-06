Фото: эмоции Беллуччи после победы над Медведевым на турнире в Роттердаме

Итальянец 92-я ракетка мира Маттия Беллуччи, пробившийся в основную сетку турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) через квалификацию, эмоционально отпраздновал выход в четвертьфинал соревнований.

Фото: кадр из трансляции

В матче второго круга он обыграл седьмую ракетку мира россиянина Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7, 6:3 в пользу представителя Италии.

В четвертьфинале турнира в Роттердаме Беллуччи сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Таллон Грикспор. Соревнования в Роттердаме проходят с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.