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Фото: эмоции Беллуччи после победы над Медведевым на турнире в Роттердаме

Фото: эмоции Беллуччи после победы над Медведевым на турнире в Роттердаме
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Итальянец 92-я ракетка мира Маттия Беллуччи, пробившийся в основную сетку турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) через квалификацию, эмоционально отпраздновал выход в четвертьфинал соревнований.

Фото: кадр из трансляции

В матче второго круга он обыграл седьмую ракетку мира россиянина Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7, 6:3 в пользу представителя Италии.

Роттердам. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 21:40 МСК
Маттия Беллуччи
92
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 6 6
3 		7 8 3
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В четвертьфинале турнира в Роттердаме Беллуччи сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Таллон Грикспор. Соревнования в Роттердаме проходят с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

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