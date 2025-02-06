Фото: эмоции Беллуччи после победы над Медведевым на турнире в Роттердаме
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Итальянец 92-я ракетка мира Маттия Беллуччи, пробившийся в основную сетку турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) через квалификацию, эмоционально отпраздновал выход в четвертьфинал соревнований.
Фото: кадр из трансляции
В матче второго круга он обыграл седьмую ракетку мира россиянина Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7, 6:3 в пользу представителя Италии.
Роттердам. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 21:40 МСК
92
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 6
|6
|
|7 8
|3
7
Даниил Медведев
Д. Медведев
В четвертьфинале турнира в Роттердаме Беллуччи сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Таллон Грикспор. Соревнования в Роттердаме проходят с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.
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