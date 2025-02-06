Онс Жабер рассказала, как изменилась её отношение к себе в текущем сезоне

Теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В матче второго круга она обыграла 837-й номер мирового рейтинга японскую спортсменку Вакану Сонобэ со счётом 6:3, 6:3.

«В этом сезоне я пытаюсь сосредоточиться на себе. Стараюсь просто наслаждаться своим пребыванием на корте. Раньше я оказывала на себя большое давление, от которого сейчас пытаюсь избавиться. Но, очевидно, что я всегда жажду победы», — приводит слова Жабер пресс-служба WTA.

В следующем раунде Онс Жабер сыграет с действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая ранее обыграла американку Кэти Волынец.