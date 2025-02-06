Беллуччи – о сенсационной победе над Медведевым: я не хотел проявлять неуважение

92-я ракетка мира итальянец Маттия Беллуччи прокомментировал сенсационную победу над россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 6:7, 6:3) в 1/8 финала турнира в Роттердаме.

«Я действительно пытался наслаждаться каждой минутой. Я старался получать удовольствие от игры и быть собой как можно больше. Иногда выходил к сетке после подачи, делал укороченные подачи. Я хотел играть в свой теннис и видел, что он стоит далеко за задней линией. Я подумал, что это хороший способ немного сдвинуть его с места. Я не хотел проявлять неуважение. Я чувствовал, что должен наслаждаться каждым моментом этого матча. Это большое достижение, и я собираюсь насладиться им», — приводи Белуччи официальный сайт ATP.

В четвертьфинале турнира в Роттердаме Беллуччи сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Таллон Грикспор.

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