Шевченко проиграл Опелке на старте турнира в Далласе

Представитель Казахстана Александр Шевченко проиграл на старте турнира в Далласе. В матче первого круга он уступил американцу Райлли Опелке со счётом 6:7 (3:7), 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Шевченко сделал восемь подач навылет и допустил две двойные ошибки. На счету американца 18 эйсов и один реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Опелки станет британец Кэмерон Норри.

Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.

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