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Шевченко проиграл Опелке на старте турнира в Далласе

Шевченко проиграл Опелке на старте турнира в Далласе
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Представитель Казахстана Александр Шевченко проиграл на старте турнира в Далласе. В матче первого круга он уступил американцу Райлли Опелке со счётом 6:7 (3:7), 4:6.

Даллас. 1-й круг
06 февраля 2025, четверг. 00:30 МСК
Райлли Опелка
145
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		4
         
Александр Шевченко
82
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Шевченко сделал восемь подач навылет и допустил две двойные ошибки. На счету американца 18 эйсов и один реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Опелки станет британец Кэмерон Норри.

Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.

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