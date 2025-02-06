Хуркач вышел в 1/4 финала турнира в Роттердаме, где может встретиться с Рублёвым

21-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче второго круга он обыграл чеха 24-ю ракетке рейтинга ATP Иржи Легечку. Встреча завершилась победой поляка на отказе представителя Чехии со счётом 7:5, 2:0.
|1
|2
|3
|
|0
|
|2
Встреча Легечки с Хуркачем продлилась 56 минут. В её рамках поляк семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Легечки три эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.
В четвертьфинале турнира в Роттердаме Хуркач сыграет с победителем пары Андрей Рублёв (Россия, 10) — Фабиан Марожан (Венгрия, 57). Соревнования в Роттердаме проходят с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.
Главные победы россиян в большом теннисе:
- 6 февраля 2025
-
02:23
-
02:13
-
01:35
-
01:10
-
00:59
-
00:54
-
00:38
- 5 февраля 2025
-
23:58
-
23:58
-
23:50
-
23:36
-
23:36
-
22:50
-
22:26
-
22:24
-
21:45
-
21:12
-
20:13
-
20:11
-
20:01
-
19:52
-
19:47
-
19:43
-
19:40
-
18:58
-
18:57
-
18:30
-
18:20
-
18:04
-
17:59
-
17:54
-
17:43
-
17:37
-
17:23
-
17:13