Хуркач вышел в 1/4 финала турнира в Роттердаме, где может встретиться с Рублёвым

21-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче второго круга он обыграл чеха 24-ю ракетке рейтинга ATP Иржи Легечку. Встреча завершилась победой поляка на отказе представителя Чехии со счётом 7:5, 2:0.

Встреча Легечки с Хуркачем продлилась 56 минут. В её рамках поляк семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Легечки три эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале турнира в Роттердаме Хуркач сыграет с победителем пары Андрей Рублёв (Россия, 10) — Фабиан Марожан (Венгрия, 57). Соревнования в Роттердаме проходят с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

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