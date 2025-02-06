Результаты игрового дня турнира ATP-500 в Роттердаме 5 февраля

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Сегодня, 5 февраля, завершился третий игровой день на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч первого и второго кругов в мужском одиночном разряде. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Роттердам. Мужчины. Первый и второй круг. Результаты 5 февраля:

Первый круг:

Александр Ковачевич (CША) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — отменён (отказ Мпетчи Перрикара);

Лоренцо Сонего (Италия) — Хольгер Руне (Дания) — 6:7, 4:6.

(Дания) — 6:7, 4:6. Артюр Фис (Франция) — Констан Лестьенн (Франция) — 6:7, 6:2, 6:1;

(Франция) — Констан Лестьенн (Франция) — 6:7, 6:2, 6:1; Александр Ковачевич (CША) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:1, 4:6, 3:6;

(Германия) — 6:1, 4:6, 3:6; Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 3:6, 6:4, 6:7;

(Венгрия) — 3:6, 6:4, 6:7; Андреа Вавассори (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:7, 6:4, Rt (отказ Оже-Альяссима);

(Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:7, 6:4, Rt (отказ Оже-Альяссима); Маттео Берреттини (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 3:6, 7:6, 6:7.

Второй круг:

Даниил Медведев (Россия) — Маттия Беллуччи (Италия) — 3:6, 7:6, 3:6;

Иржи Легечка (Чехия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 5:7, 0:2 Rt (отказ Легечки).

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