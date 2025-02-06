Даниил Медведев ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о возможном уходе из тенниса после поражения в матче второго круга турнира в Роттердаме от у 92-й ракетки мира Маттие Беллуччи.

«Нет, я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Мне нравится теннис, я всё ещё выигрываю много денег, поэтому я буду продолжать играть, пока смогу. Если я выпаду из первой сотни, тогда я не знаю, но этого, вероятно, не произойдёт. И я почти уверен, что смогу вернуться достаточно сильным. Вот и всё», — приводит слова Медведева Sportskeeda.

Ранее на турнире Открытого чемпионата Австралии Медведев проиграл во втором круге 121-й ракетке мира Ленеру Тьену.

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