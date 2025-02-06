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Шаповалов обыграл Кецмановича в первом круге турнира в Далласе

Шаповалов обыграл Кецмановича в первом круге турнира в Далласе
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54-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл 55-ю ракетку рейтинга серба Миомира Кецмановича в первом круге турнира в Далласе со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.

Даллас. 1-й круг
06 февраля 2025, четверг. 05:35 МСК
Миомир Кецманович
55
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Денис Шаповалов
54
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Матч продолжался 2 часа. Шаповалов сделал 19 подач навылет, допустил четыре двойных ошибки, реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету Кецмановича четыре эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. В следующем круге канадец встретится с Тейлором Фрицем.

Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.

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