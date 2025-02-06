Шаповалов обыграл Кецмановича в первом круге турнира в Далласе

54-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл 55-ю ракетку рейтинга серба Миомира Кецмановича в первом круге турнира в Далласе со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.

Матч продолжался 2 часа. Шаповалов сделал 19 подач навылет, допустил четыре двойных ошибки, реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету Кецмановича четыре эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. В следующем круге канадец встретится с Тейлором Фрицем.

Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.