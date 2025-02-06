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6 февраля главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты НХЛ, НБА, теннис, Даниил Медведев

Сенсационное поражение Медведева, «Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании. Главное к утру
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме, проиграв в матче второго круга итальянцу 92-й ракетке мира Маттие Беллуччи, мадридский «Реал» вырвал победу в концовке игры с «Леганесом» и вышел в полуфинал Кубка Испании, клубы НБА совершат сделку, при которой 35-летний американский лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер перейдёт в «Голден Стэйт Уорриорз», а 29-летний канадец из «Уорриорз» Эндрю Уиггинс отправится в стан «Хит». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев завершил выступление на турнире в Роттердаме, уступив 92-й ракетке мира.
  2. Мадридский «Реал» вырвал победу на 90+3-й минуте и вышел в 1/2 финала Кубка Испании.
  3. В НБА близки к закрытию громкого обмена с участием олимпийского чемпиона в составе США.
  4. «Зенит» предложил € 28 млн за полузащитника сборной Бразилии — источник.
  5. «Ньюкасл» повторил счёт первого матча с «Арсеналом» и вышел в финал Кубка Лиги.
  6. Гол Панарина помог «Рейнджерс» дома одержать победу над «Бостоном».
  7. Гол Жоау Феликса помог «Милану» обыграть «Рому» и выйти в 1/2 финала Кубка Италии.
  8. 77 очков Николы Йокича и Майкла Портера помогли «Денверу» крупно обыграть «Нью-Орлеан».
  9. Клуб Миранчука «Атланта Юнайтед» совершил рекордный трансфер для МЛС.
  10. Артемий Панарин догнал Кирилла Капризова в топ-3 российских снайперов сезона НХЛ.
  11. Стали известны требования «Реала» в отношении жалобы на судейство матча с «Эспаньолом».
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