Сенсационное поражение Медведева, «Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании. Главное к утру
Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме, проиграв в матче второго круга итальянцу 92-й ракетке мира Маттие Беллуччи, мадридский «Реал» вырвал победу в концовке игры с «Леганесом» и вышел в полуфинал Кубка Испании, клубы НБА совершат сделку, при которой 35-летний американский лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер перейдёт в «Голден Стэйт Уорриорз», а 29-летний канадец из «Уорриорз» Эндрю Уиггинс отправится в стан «Хит». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев завершил выступление на турнире в Роттердаме, уступив 92-й ракетке мира.
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