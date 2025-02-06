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Результаты игрового дня турнира ATP-500 в Далласе 5 февраля. Фриц и Шаповалов вышли во 2-й круг, Шевченко покинул турнир

Результаты игрового дня турнира ATP-500 в Далласе 5 февраля
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Сегодня, 6 февраля, завершился третий игровой день на турнире категории ATP-500 в Далласе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч первого круга в мужском одиночном разряде. Победители в парах выделены курсивом.

Календарь турнира в Далласе
Турнирная сетка соревнований в Далласе

Теннис. Даллас. Мужчины. Первый круг. Результаты 5-6 февраля:

  • Хауме Мунар (Испания) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 7:5, 6:2;
  • Йосихито Нисиока (Япония) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 7:6;
  • Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Майкл Ммо (США) — 1:6, 6:3, 4:6;
  • Кей Нисикори (Япония) — Томаш Махач (Чехия) — 2:6, 2:6;
  • Райлли Опелка (США) — Александр Шевченко (Казахстан) — 7:6, 6:4;
  • Тейлор Фриц (США) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 6:2;
  • Миомир Кецманович (Сербия) — Денис Шаповалов (Канада) — 3:6, 7:6, 3:6.

Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля 2025 года. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.

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