Результаты игрового дня турнира ATP-500 в Далласе 5 февраля

Сегодня, 6 февраля, завершился третий игровой день на турнире категории ATP-500 в Далласе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч первого круга в мужском одиночном разряде. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Даллас. Мужчины. Первый круг. Результаты 5-6 февраля:

Хауме Мунар (Испания) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 7:5, 6:2;

(Испания) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 7:5, 6:2; Йосихито Нисиока (Япония) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 7:6;

(Япония) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 7:6; Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Майкл Ммо (США) — 1:6, 6:3, 4:6;

(США) — 1:6, 6:3, 4:6; Кей Нисикори (Япония) — Томаш Махач (Чехия) — 2:6, 2:6;

(Чехия) — 2:6, 2:6; Райлли Опелка (США) — Александр Шевченко (Казахстан) — 7:6, 6:4;

(США) — Александр Шевченко (Казахстан) — 7:6, 6:4; Тейлор Фриц (США) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 6:2;

(США) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 6:2; Миомир Кецманович (Сербия) — Денис Шаповалов (Канада) — 3:6, 7:6, 3:6.

Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля 2025 года. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.