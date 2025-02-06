Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Беллуччи: я получил ещё час тенниса с Медведевым, за который заплатил бы большие деньги

Беллуччи: я получил ещё час тенниса с Медведевым, за который заплатил бы большие деньги
Аудио-версия:
Комментарии

92-я ракетка мира итальянский тенисист Маттия Беллуччи прокомментировал сенсационную победу над россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 6:7, 6:3) в 1/8 финала турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Роттердам. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 21:40 МСК
Маттия Беллуччи
92
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 6 6
3 		7 8 3
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Это была лучшая победа в моей карьере, без сомнений. Подобных эмоций я никогда не испытывал, пожалуй, только в матче с Гоффеном, когда получил доступ в основную сетку Уимблдона. Я рассматривал этот матч как хорошую возможность. Я был разочарован, проиграв второй сет, но это был способ получить дополнительный час тенниса с Медведевым, за который я бы действительно заплатил большие деньги», — сказал итальянец на пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира в Роттердаме Беллуччи сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Материалы по теме
Медведев рвал шнурки и бегал к сетке. Но всё же уступил сопернику с конца сотни рейтинга
Медведев рвал шнурки и бегал к сетке. Но всё же уступил сопернику с конца сотни рейтинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android