Беллуччи: я получил ещё час тенниса с Медведевым, за который заплатил бы большие деньги

92-я ракетка мира итальянский тенисист Маттия Беллуччи прокомментировал сенсационную победу над россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 6:7, 6:3) в 1/8 финала турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
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«Это была лучшая победа в моей карьере, без сомнений. Подобных эмоций я никогда не испытывал, пожалуй, только в матче с Гоффеном, когда получил доступ в основную сетку Уимблдона. Я рассматривал этот матч как хорошую возможность. Я был разочарован, проиграв второй сет, но это был способ получить дополнительный час тенниса с Медведевым, за который я бы действительно заплатил большие деньги», — сказал итальянец на пресс-конференции.
В четвертьфинале турнира в Роттердаме Беллуччи сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
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