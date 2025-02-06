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«Теннисисты поняли, как с ним играть». Чемпион ТБШ в миксте — про спад Даниила Медведева

«Теннисисты поняли, как с ним играть». Чемпион ТБШ в миксте — про спад Даниила Медведева
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Победитель «Ролан Гаррос» — 1981 в смешанном разряде американец Джимми Ариас высказался о спаде в игре российского теннисиста Даниила Медведева.

«Ему не нравится играть с левшами, но я не уверен, что дело в этом. Думаю, игроки наконец-то поняли, что через него нельзя пробить. Если вы попытаетесь одолеть его, когда он будет далеко позади и защищаться, у вас ничего не получится.

Вы должны открыть площадку, вы должны вывести его вперёд, вы должны подавать и делать залп, и игроки наконец-то начали это делать», — сказал Ариас в эфире Tennis Shannel.

В среду, 5 февраля, Даниил Медведев проиграл 92-й ракетке мира итальянцу Маттии Беллуччи (3:6, 7:6, 3:6) в матче второго круга турнира в Роттердаме. Ранее он также завершил выступления во втором круге Australian Open — 2025, уступив 19-летнему американцу Лёнеру Тину.

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